Destiny 2: Luke Smith promette una soluzione ai problemi di FOMO

Uno dei principali problemi dell'Anno 3 di Destiny 2 è sicuramente rappresentato dalla massiccia presenza di contenuti stagionali e a tempo, i quali non possono essere giocati al di fuori di specifici periodi nonostante siano a pagamento. A questo proposito è intervenuto il director dello sparatutto Bungie, che promette una soluzione nell'Anno 4.

Nel lunghissimo Director's Cut del gioco si è infatti parlato di come l'attuale sistema delle stagioni di Destiny 2 induca gli utenti a soffrire di FOMO (fear of missing out), ovvero una patologia che colpisce molte persone che fruiscono di videogiochi e altri media. Chi soffre di FOMO gioca con la costante ansia di perdersi qualcosa e la struttura attuale di Destiny non può che aggravare la situazione di questi giocatori. Pensiamo ad esempio ai Corridoi del Tempo visti qualche settimana fa (ora non è più possibile ottenerne l'emblema speciale) o alla modalità Offensiva Vex, che non solo non può più essere giocata ma non permette nemmeno a chi ha acquistato quella stagione di sbloccarne le armi. A questi si aggiungono le armature e gli ornamenti del Pass Stagionale, che si possono ottenere solo ed esclusivamente nel corso della stagione d'appartenenza.

Ecco di seguito le parole di Smith in merito a questa problematica:

"Le stagioni dell'Anno 3 di Destiny 2 hanno troppa FOMO al loro interno. Vogliamo risolvere questo problema e le stagioni dell'Anno 4 ne avranno di meno."

Tra gli altri argomenti di cui si è parlato nel lungo post ci sono anche le Fazioni, il cui ritorno non sembra essere previsto almeno in questo capitolo del gioco. Visto poi il gran numero di giocatori che hanno iniziato a giocare grazie a Destiny New Light, versione free to play dello sparatutto per PC e console, Bungie ha deciso di lavorare ad un'espansione delle prima fasi di gioco per i nuovi utenti.

Sapevate che tra meno di due settimane torneranno le Prove di Osiride in Destiny 2? Vi invitiamo inoltre a leggere il nostro speciale su FOMO e ansie videoludiche per comprendere meglio di cosa si tratta.