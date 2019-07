Destiny 2: la Luna di Shadowkeep si mostra in nuove immagini

Come ormai ben saprete, il prossimo settembre i Guardiani di tutto il mondo potranno tornare sul suolo lunare grazie ad Ombre dal Profondo, la nuova e attesissima espansione di Destiny 2 che inaugurerà l'Anno 3.

Nelle ultime ore, in seguito alla pubblicazione del trailer della Luna di Destiny 2, sono apparse in rete numerose immagini estratte proprio dal filmato e nelle quali possiamo vedere alcune delle strutture che si potranno esplorare nel corso della nuova avventura. Oltre a ritrovare le aree della pattuglia già viste nel primo capitolo, Bungie ha aggiunto nuovi luoghi come una pericolosa fortezza che, con tutta probabilità, è stata invasa da una particolare tipologia di Alveare, ancora più pericolosa di quella che siamo ormai abituati a vedere.

Prima di lasciarvi alla galleria d'immagini, vi ricordiamo che l'espansione Shadowkeep arriverà il prossimo 17 settembre sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su Steam). Ad accompagnare il lancio del DLC ci saranno anche il free to play Destiny New Light e il cross-save.

Avete già visto la nuova mitragliatrice esotica di Destiny 2 alimentata da un mostruoso insetto? Con l'arrivo di Shadowkeep troverete nel gioco anche numerosissime novità riguardanti l'Eververse di Destiny 2.