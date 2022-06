Destiny 2, il maestoso Gjallarhorn giocattolo di Nerf è realtà: è una replica 1:1!

Mentre si fanno sempre più concrete le possibilità che Destiny II sbarchi su iOS e Android, arriva sul mercato un nuovo prodotto che potrebbe fare la felicità di tutti gli appassionati del celebre sparatutto targato Bungie: stiamo parlando della pistola Nerf ispirata al lanciarazzi Gjallarhorn.

Come potete vedere dalle immagini in calce a questa notizia, Nerf ha presentato la replica del Gjallarhorn con alcune nuove fotografie ufficiali, che ci danno una conferma non da poco. Il maestoso lanciarazzi verrà realizzato dalla compagnia americana in una replica 1:1, dalle dimensioni estremamente generose. Insomma, quella di Nerf non sarà una "riduzione" per bambini della celebre arma di Destiny.

La replica del lanciarazzi ha una lunghezza complessiva di più di 120 cm ed è perfettamente in scala 1:1 con l'arma utilizzabile in-game. Il prodotto potrà essere prenotato dal sito web di Bungie a partire dalle ore 19:00 italiane del 7 luglio. Il sistema di riserva del posto è tuttavia piuttosto complesso, poiché l'arma dovrà essere anzitutto sbloccata in Destiny II 30th Anniversary Pack: solo dopo aver ottenuto il lanciarazzi, infatti, potrete accedere alla waiting room virtuale per acquistare la riproduzione del blaster.

Il prezzo del prodotto, fortunatamente, non è dei più alti, poiché si attesta attorno ai 185 Dollari. Si tratta comunque di 25 Dollari in più del prezzo annunciato da Nerf e Bungie lo scorso dicembre, quando la replica del Gjallarhorn è stata presentata ufficialmente al pubblico. Inoltre, al momento non ci sono notizie relative alla data di consegna del lanciarazzi giocattolo nelle case dei pochi fortunati che riusciranno ad accaparrarsene uno.

Sfortunatamente, il blaster non sparerà dei veri e propri razzi capaci di dividersi in più proiettili, come invece avviene per l'arma di Destiny. Gli ingegneri di Nerf, infatti, hanno spiegato che la replica del Gjallarhorn conterrà un unico "bossolo", al cui interno si troveranno però tre Mega Dart, che verranno così espulsi contemporaneamente dall'arma giocattolo.