Destiny 2, tornano i Giochi dei Guardiani: l'evento gratis con ricompense e beneficenza

In attesa della pubblicazione delle modifiche promesse da Bungie per Destiny 2: L'Eclissi, è tempo per i giocatori di prepararsi a una nuova edizione dei Giochi dei Guardiani,

A partire da martedì 2 maggio, gli appassionati di Destiny 2 avranno a disposizione tre settimane di contenuti speciali. Sino al 23 maggio, i Giochi dei Guardiani saranno protagonisti di sfide in cui Cacciatori, Stregoni e Titani potranno dare fondo alle proprie abilità in combattimento. Completamente gratuito, l'evento in-game offrirà la possibilità di conquistare degli speciali medaglioni, semplicemente completando le attività proposte. Tra queste ultime, segnaliamo anche una versione speciale della modalità PvP Supremazia.

Tra le ricompense messe in palio dai Giochi dei Guardiani di maggio 2023, troviamo due armi esclusive:

Tarassippo : il primo fucile da ricognizione da telascura leggendario del gioco;

: il primo fucile da ricognizione da telascura leggendario del gioco; Titolo: mitraglietta da vuoto equipaggiata con la caratteristica Stretta repulsiva;

Tutti i giocatori potranno inoltre ottenere gratuitamente la carta evento dei Giochi dei Guardiani, oltre a elementi cosmetici esclusivi, tra cui una emote esotica e il nuovo titolo di Fuoriclasse. La carta evento potrà essere potenziata al costo di mille monete d'argento.



Per l'occasione, torna inoltre in scena la Coppa dei Giochi dei Guardiani, accessibile per l'intera community di Destiny 2. Obiettivo dell'iniziativa sarà quello di raccogliere fondi che saranno equamente ripartiti da Bungie tra l'International Rescue Commitee e Direct Relief. Le prime quattro squadre qualificate nella competizione saranno inoltre ricompensate con i seguenti premi:

Prima squadra classificata nella categoria Tecnica: opera d'arte personalizzata raffigurante la propria squadra, realizzata da PherianArt;

Prima squadra classificata nella categoria Beneficenza: opera d'arte personalizzata raffigurante la propria squadra, realizzata da Gammatrap;

Prime due squadre classificate in entrambe le categorie: ciondolo dei Giochi dei Guardiani (valore di 200 dollari);

Prime tre squadre classificate in entrambe le categorie: emblema Alba rosata;

Prime quattro squadre classificate in entrambe le categorie: codici sconto per il Bungie Store;

Inoltre, effettuando delle donazioni di valore pari o superiore ai 25 dollari, tutti i partecipanti avranno accesso a un'altra ricompensa speciale, l'emblema Ripetitore quantico.