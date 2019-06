Destiny 2: il Malvagio Karma arriverà con il Verità nella Stagione della Ricchezza?

Come ormai in ogni nuova stagione di Destiny 2, Bungie ha incluso nell'aggiornamento non solo armi ed armature esotiche inedite ma anche alcuni vecchi oggetti del primo capitolo.

I dataminer si sono infatti messi subito all'opera sulla patch che ha inaugurato la Stagione della Ricchezza, online da un paio d'ore, e hanno scoperto che tra le armi esotiche che presto rivedremo nel secondo capitolo dello sparatutto potrebbe esserci il fucile a impulsi Malvagio Karma, il cui catalizzatore è presente tra i file di gioco. Se la presenza del caro vecchio Bad Juju nell'attuale stagione non è ancora confermata, è invece certa quella delle seguenti esotiche del primo Destiny:

Verità, lanciarazzi esotico

Schinieri Peregrini, stivali esotici per Titano

Pungiglione di Khepri, guanti lunghi esotici per Cacciatore

Verso dell'Astrocita, casco esotico per Stregone

Al momento non sembra sia possibile ottenere nessuno di questi oggetti e bisognerà attendere i prossimi giorni per scoprire come e quando si potranno aggiungere alla collezione. Pare inoltre che il Verità sia legato ad una quest esotica che verrà inserita nel gioco nel corso delle prossime settimane. L'unica arma esotica al momento disponibile è invece la mitraglietta Tarrabah.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che tra le scoperte dei dataminer c'è anche Shadowkeep, ovvero l'espansione che inaugurerà l'Anno 3 di Destiny 2 e che farà il proprio debutto il prossimo settembre. Avete già dato uno sguardo al trailer di Corona del Tormento, la nuova incursione della Stagione della Ricchezza? Sulle nostre pagine trovate inoltre tutti i dettagli sul Calice della Ricchezza, nuovo oggetto chiave della modalità Serraglio.