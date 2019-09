Destiny 2 in manutenzione da oggi, annunciato l'orario di sblocco di Ombre dal Profondo

Shadowkeep sta per arrivare e per preparare al meglio il terreno in vista del lancio della nuova espansione, Bungie ha annunciato una lunga manutenzione di Destiny 2 che inizierà oggi nel tardo pomeriggio e andrà avanti per quasi 24 ore.

I server di Destiny 2 andranno offline alle 18.45 italiane di oggi (lunedì 30 settembre) e torneranno attivi solamente alle 19:00 del primo ottobre, quando inizierà il rollout di Ombre dal Profondo. Come di consueto, durante la manutenzione non sarà possibile giocare online, consultare le statistiche su Bungie.net e utilizzare le app legate a Destiny 2 o servizi di terze parti legati al gioco.



Il rollout di Destiny 2 Shadowkeep, come detto, inizierà domani sera alle 19:00 (ora italiana), Bungie ha assicurato che farà di tutto per ridurre al minimo i disagi, in ogni caso lo studio fa sapere che potrebbero essere necessarie fino a due ore affinchè tutti i giocatori abbiano la possibilità di effettuare l'aggiornamento ed entrare in partita.



Sempre il primo ottobre Bungie renderà disponibile Destiny 2 New Light, versione free to play del gioco, oltre a completare la migrazione da Battle.net a Steam, che diventerà la piattaforma di riferimento per la versione PC dello shooter a mondo condiviso e delle future espansioni.