Destiny 2: match privati, Esotiche prodigiose e Stendardo 6v6 in arrivo entro maggio

ha pubblicato la tabella di marcia con tutte le novità in arrivo suentro il mese di maggio: tra queste spiccano i match privati in PvP, le Esotiche prodigiose, il ritorno delle Stendardo di Ferro 6v6 e la versione Autorevole della Divora-mondi.

Dopo la pubblicazione dell'update 1.1.2, quella dedicata alle Armature prodigiose, Bungie ha illustrato tutti i cambiamenti in arrivo su Destiny 2 con i prossimi aggiornamenti previsti entro maggio. Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, il 27 febbraio e il 27 marzo verranno pubblicati gli update 1.1.3 e 1.1.4, con l'intento di bilanciare le armi, ridurre i duplicati esotici, introdurre ricompense uniche per i Cala la Notte, proporre nuovamente lo Stendardo di Ferro 6v6 e altro ancora.

A maggio, invece, sarà il turno della Stagione 3, con l'arrivo di molte novità interessante come il Divora-mondi Autorevole, le partite private in PvP, le classifiche stagionali per il Crogiolo, le Esotiche prodigiose e l'ampliamento dello spazio per il deposito. Cosa ne pensate del programma fissato da Bungie?