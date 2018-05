Destiny 2 Mente Bellica: l'assalto esclusivo per PS4, Insight Terminus, si mostra in video

Nelle scorse ore il canale ufficiale di PlayStation ha pubblicato un lungo video gameplay che mostra Insight Terminus, l'assalto esclusivo per PlayStation 4 incluso ne La Mente Bellica, seconda espansione di Destiny 2.

Se non volete rovinarvi la sorpresa, allora vi consigliamo di non guardare il video e di non proseguire con la lettura. Insight Terminus si svolge nelle profondità di Nessus, dove i giocatori saranno chiamati a scontrarsi con i Cabal che si sono impossessati di una tomba Vex. L'assalto culmina con un'immancabile boss fight contro uno Psionico decisamente più grande del normale, chiamato Kargen The Technocrat. Viene descritto come il comandante Psionico più potente mai incontrato dai guardiani.

Gli altri assalti contenuti nell'espansione, comuni a tutte le piattaforme, non sono ancora stati mostrati. Oltre ad essi, La Mente Bellica introdurrà Pinnacolo Siderale, un nuovo Covo dell'Incursione, e Protocollo d'Intensificazione, un'attività endgame inedita in cui i giocatori dovranno affrontare ondate di nemici sempre più impegnative assieme alla propria squadra e altri guardiani. Con la Stagione 3, il cui inizio coinciderà con l'uscita del'espansione, verranno introdotte anche le due nuove mappe Crogiolo Meltdown e Solitude, accessibili da tutti i giocatori di Destiny 2.

Vi ricordiamo che La Mente Bellica verrà lanciata martedì 8 maggio assieme alla corposa patch 1.2. Nell'ultimo Settimanale di Casa Bungie gli sviluppatori hanno annunciato importanti cambiamenti agli Assalti Eroici e al Cala la Notte.