Destiny 2 è il miglior lancio di sempre per un gioco Activision su PC

Activision Blizzard ha in programma per domani una conferenza con gli azionisti per illustrare i risultati finanziari del 2017, tramite un documento preparatorio scopriamo intanto che lo sparatutto Bungie ha registrato il miglior lancio di sempre per un videogioco Activision su PC.

Durante l'anno fiscale 2017, il publisher ha generato introiti per 2.21 miliardi di dollari, con ricavi superiori al miliardo di dollari, risultato raggiunto anche "grazie al Season Pass di Destiny 2 e ai contenuti aggiuntivi di Call of Duty WW2" come specificato dalla compagnia.

Destiny 2 ha quindi registrato il miglior lancio di sempre su PC per un videogioco Activision mentre per quanto riguarda il mondo console, Destiny 2 è stato il secondo gioco più redditizio dell'anno, subito alle spalle di Call of Duty World War 2. Dati più precisi al momento non sono noti ma nella giornata di domani avremo informazioni più aggiornate dal meeting finanziario di Activision Publishing.

Il prossimo 8 maggio Activision e Bungie pubblicheranno La Mente Bellica, nuova espansione di Destiny 2, alla quale dovrebbe fare seguito un terzo contenuto aggiuntivo previsto per settembre.