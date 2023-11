Destiny 2 ai minimi storici su Steam: mai così pochi giocatori attivi dal lancio

Al netto delle attuali difficoltà dopo l'ondata di licenziamenti delle scorse settimane, Bungie ha ribadito che Destiny 2 La Forma Ultima arriva a febbraio 2024, nonostante alcuni report che sembrano sostenere il contrario. Intanto però Destiny 2 raggiunge un nuovo record negativo su Steam.

Stando a quanto emergere dalle statistiche di SteamDB, Destiny 2 ha avuto negli ultimi 30 giorni una media di circa 35.000 utenti attivi contemporaneamente e con un picco di 59.000 utenti: si tratta dei numeri più bassi mai toccati dal noto MMO sin da quando ha debuttato su Steam avvenuto il primo ottobre 2019. I numeri chiaramente si riferiscono solamente alla piattaforma di Valve e non rappresentato una completa panoramica del gioco, pubblicato originariamente nel settembre del 2017 su PS4 e Xbox One per poi sbarcare anche su PC un mese dopo.

In ogni caso è indicativo della situazione attuale dell'opera, con molti giocatori che si stanno progressivamente allontanando da Destiny 2. Si tratta in ogni caso di un prodotto che si porta ormai sulle spalle ben 6 anni, senza dimenticare che storicamente il mese di novembre corrisponde alla fine della Stagione di metà anno: tutti questi fattori hanno dunque un senso sul calo che sta colpendo il secondo episodio di Destiny, tuttavia almeno su Steam appare ben più drastico rispetto al passato.

In una lettera di Bungie scritta ai fan di Destiny 2, il team ha riconosciuto i malumori e le preoccupazioni del pubblico sulla gestione recente dell'MMO, promettendo di cambiare registro in vista della prossima espansione. L'appuntamento con La Forma Ultima sarà dunque molto importante per capire meglio quale sarà il futuro del gioco.