Destiny 2: modifiche per il Cala la Notte e il Crogiolo con la patch 1.1.4.

ha oggi annunciato tutti i dettagli riguardanti la patch 1.1.4. di Destiny 2 . Lo sparatutto MMO vede così l'introduzione di diverse novità e ribalanciamenti, soprattutto per quanto riguarda le modalità Cala la Notte e Crogiolo.

L'aggiornamento 1.1.3 ha introdotto il Cala la Notte a punti e le schede delle sfide per cambiare l'esperienza di gioco. L'aggiornamento 1.1.4 porterà le ricompense uniche che daranno un po' di pepe a ogni Cala la Notte.

Le ricompense hanno una possibilità di essere ottenute completando il Cala la Notte a qualsiasi difficoltà. Potrete aumentare le possibilità di ottenerle utilizzando i modificatori, presenti sulle schede delle sfide. per raggiungere il punteggio più alto. Potrebbero volerci più tentativi per ottenere questi oggetti poiché sono considerati rari.

Pulizie primaverili competitive

Non stiamo soltanto accelerando il Crogiolo. A partire dall'aggiornamento 1.1.4, la playlist Competitiva avrà una funzionalità per penalizzare i giocatori che abbandonano le partite. Ecco gli sviluppatori:

Dato che la playlist Competitiva disattiva l'unione alle partite in corso, quando i giocatori abbandonano la squadra prima del dovuto non è bello. Con l'aggiornamento 1.1.4 abbiamo aggiunto un sistema che dispensa restrizione temporanee di 30 minuti agli "abbandonatori abituali".

Se lascerete una partita per qualunque ragione, dai problemi di connessione al citofono appena suonato, riceverete una restrizione temporanea. Se entrate nella playlist Competitiva, assicuratevi di avere una connessione ottimale e il tempo di finire una partita. Noi nel frattempo stiamo anche aumentando le misure di sicurezza per migliorare l'ambiente del Crogiolo in generale.

Gli altri punti salienti dell'aggiornamento sono di seguito riassunti:

Giocando agli assalti o al Crogiolo, introdurremo una funzionalità "anti-ripetizione", in modo che non vedrete le stesse mappe del Crogiolo o lo stesso assalto molteplici volte di fila.

La funzionalità anti-ripetizione delle esotiche invece impedirà ai giocatori di ricevere la stessa esotica molteplici volte di seguito dagli engrammi esotici.

I giocatori potranno ancora ricevere le stesse esotiche di seguito da altre fonti, come le pietre miliari.

Aumentata la penalità massima di Potere da 40 a 45 nelle schede delle sfide del Cala la Notte.

Ridotto il timer per attivare le pattuglie da 3 secondi a 1.

Risolto un problema che impediva a volte ai giocatori di raggiungere il boss nell'assalto "Pianeta fertile".

Risolto un problema per il quale alcuni emblemi non mostravano correttamente le statistiche.

Risolto un problema per il quale applicare o vedere l'anteprima di uno shader riportava l'inventario a inizio pagina.

Destiny 2 è ora disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per tutti gli ulteriori dettagli della patch 1.1.4. vi rimandiamo al sito ufficiale di Bungie.