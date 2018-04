Destiny 2: modifiche per Re dei Ratti, Giuramento dei Bruciatori e Lancia Gravitazionale

Nell'ultimo Settimanale di Casa Bungie, la casa di Bellevue ha illustrato (e mostrato) i cambiamenti in arrivo con l'inizio della Stagione 3 per tre armi esotiche di Destiny 2, ovvero Re dei Ratti, Giuramento dei Bruciatori e Lancia Gravitazionale.

I cambiamenti previsti per Lancia Gravitazionale vennero già descritti qualche settimana addietro. Gli effetti e i suoni da essa generati vengono considerati appaganti dai giocatori, al contrario della sua efficacia, giudicata scarsa. In futuro verranno ridotti il rinculo della raffica e il numero dei proiettili da 3 a 2. Questo perché a causa del rinculo generato dall'ultimo colpo era difficile uccidere gli avversari nel crogiolo. I danni inflitti rimarranno competitivi nel PvP e il tunnel antigravitazionale permetterà, come sempre, di provocare danni ad area. L'avversario ucciso verrà scaraventato in aria, e non indietro, così da aumentare le probabilità di causare danni ad area.

L'esotica Giuramento dei bruciatori ha il problema opposto. Efficace, ma brutta da vedere. Per questo motivo Bungie ha aggiunto dei proiettili esplosivi. In fase di mira l'arma rimarrà invariata: fuoco automatico, bassa cadenza di fuoco, alto impatto. Senza mirare, invece, lancerà proiettili più lenti ma con una maggiore cadenza di fuoco, che inseguiranno i bersagli esplodendo al contatto.

Il Re dei Ratti riceverà una modalità di fuoco automatica, così da rendere più efficaci i benefici derivanti dall'aumento della cadenza di fuoco "in branco". I benefici, inoltre, si attiveranno anche se il Re Dei Ratti non è equipaggiato: è sufficiente che sia presente nello slot delle armi cinetiche.

Questi modifiche diventeranno effettive a partire dall'inizio della Stagione 3, previsto per l'8 maggio. Lo stesso giorno debutterà anche l'Espansione II: La Mente Bellica.