Destiny 2 nasconde un easter egg sulla nuova IP Bungie? Il director stuzzica i fan

Negli scorsi mesi è emerso che Bungie starebbe sviluppando quattro nuovi progetti, assumendo di conseguenza nuovo personale per portare avanti i lavori sui prossimi giochi. Almeno uno di questi dovrebbe essere un'IP nuova di zecca, ma per il momento non ci sono informazioni più dettagliate.

Ma il director del misterioso progetto, Christopher Barrett, si è divertito a stuzzicare le fantasie dei fan lasciando intendere che all'interno di Destiny 2 ci sarebbe un'easter egg con un chiaro riferimento al nuovo gioco della compagnia. "Sì", ha risposto il director ad un follower che gli chiedeva se aveva lasciato qualche "sorpresa" all'interno del secondo capitolo di Destiny (a cui Barrett ha lavorato in precedenza), per poi replicare di nuovo subito dopo con un "forse" che lascia spazio a dubbi e curiosità.

Non è chiaro se Barrett stia goliardicamente prendendo in giro i fan o se invece qualche indizio sul futuro di Bungie sia davvero presente all'interno di Destiny 2. Del resto l'azienda non è nuova a riferimenti del genere, considerata la presenza in Halo 3 ODST di un poster che preannunciata l'arrivo del primo Destiny nel lontano 2009.

In ogni caso ricordiamo anche che Bungie starebbe lavorando a un gioco PvP in terza persona assieme a PlayStation, sul quale si spera di ricevere informazioni dettagliate al più presto.