Destiny 2: negozi di cheat illeciti risarciranno oltre 13 milioni di dollari a Bungie

Alcuni negozi specializzati nella vendita di cheat, nello specifico Elite Boss Tech, LaviCheats e Veterancheats, dovranno risarcire Bungie per un totale di 13,5 milioni di dollari in seguito alla accordo raggiunto tra le due parti, che hanno così evitato di finire in tribunale.

L'azienda era intenzionata a muoversi per vie legali nei confronti di questi store digitali, accusati di aver venduto diversi trucchi illeciti per Destiny 2 (come Aim Bot e punti esperienza extra) che, a detta di Bungie, non solo comprometterebbero la corretta fruibilità del celebre sparatutto online, ma di fatto rende indispensabile una sorveglianza anti-cheat continua, "che non potrà mai cessare" rivelandosi di conseguenza "enormemente costosa".

La cifra stabilita dagli accordi è stata raggiunta calcolando almeno 2000 dollari per ogni singola violazione del Digital Millenium Copyright Act, moltiplicato per circa 6765 download unici dei programmi messi a disposizione dagli store online. Quest'ultimi hanno tra l'altro riconosciuto le loro responsabilità per l'intenzionale creazione e messa in vendita di cheat illeciti, programmati per aggirare i sistemi difensivi realizzati da Bungie a tutela di Destiny 2 ed i suoi utenti.

La compagnia americana già da tempo si batte per porre fine alla diffusione dei cheat di simili negozi digitali: lo scorso anno, ad esempio, Bungie e Riot Games si sono mosse legalmente contro i cheat maker di Destiny 2 e Valorant, nello specifico GatorCheats, nel tentativo di bloccare le loro attività.