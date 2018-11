Destiny 2: niente Prove dei Nove e Contese di Fazione durante la Stagione della Forgia

Bungie ha annunciato che durante la Stagione della Forgia di Destiny 2, al via il 4 dicembre, non saranno presenti né le Prove dei Nove, né le Contese di Fazione. Queste attività verranno messe momentaneamente da parte.

La notizia è arrivata dal community manager Cozmo, con un messaggio pubblicato nel sub-Reddit ufficiale dedicato al gioco. Questa decisione, in ogni caso, non implica la scomparsa definitiva dei due eventi, che prima o poi faranno il loro ritorno in una forma rivista e corretta. Bungie sta lavorando per migliorare le due modalità, in modo che rispettino a pieno le aspettative dei giocatori.

Con una certa preoccupazione, alcuni giocatori hanno notato che il trofeo/obiettivo legato alle Prove dei Nove (intitolato "Paura del giudizio") non potrà essere più sbloccato, almeno fino a quando le Prove non faranno il loro ritorno nel gioco. Per fortuna gli sviluppatori hanno già pensato a questo inconveniente, confermando che la patch della prossima settimana aggiungerà un nuovo modo per sbloccare questo obiettivo/trofeo.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli in merito, ricordiamo che la Stagione della Forgia di Destiny 2 debutterà il 4 dicembre, lo stesso giorno in cui verrà pubblicato il nuovo DLC Armeria Nera (disponibile solo per i possessori dell'Annual Pass di Destiny 2: I Rinnegati).