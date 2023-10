Destiny 2, non c'è pace per i dannati: ritorna la Festa delle Anime Perdute

Teniamo pronte le maschere: Halloween sta arrivando e Destiny 2 è pronto per celebrare il periodo più spaventoso dell'anno con il ritorno della Festa delle Anime Perdute! In un evento gratuito e aperto a tutti, quest'anno potremo camuffarci, cimentarci in qualche bricconata e collezionare al contempo una ricca selezione di premi.

L’evento autunnale durerà dal 17 ottobre 2023 al 7 novembre 2023. Potremo indossare maschere, raccogliere caramelle e sfidare le orde di nemici che infestano i vari pianeti.

Rispetto alla Festa delle Anime perdute dell'anno scorso, come novità avremo il lanciagranate leggendario Acosmico, i decori per armatura a forma di insetto scelti dai fan, le nuove missioni (e premi) dei settori infestati in versione leggenda e le ricompense extra che si possono ottenere con la carta evento della Festa delle Anime Perdute.

Potremo guadagnare dei biglietti completando le sfide evento con le maschere addosso, usandoli poi come valuta per migliorare le carte evento e sbloccare premi ancora più sostanziosi. Quest’anno, ci sarà anche la possibilità di affrontare i settori infestati leggendari con altri giocatori.

Con gli engrammi sinistri che si trovano nei settori infestati, invece. potremo creare armi spettrali dell’evento, oppure ottenere armature esotiche di qualsiasi espansione di Destiny 2 che i giocatori possiedono. Eva ha anche preparato una sorpresa speciale per i guardiani: un nuovo memento nero come la notte per le armi forgiate.

Sicuramente un espediente più che a tema per addolcire l'attesa che ci separa dall'arrivo dell'espansione di Destiny 2: La Forma Ultima.