Destiny 2 non funziona su CPU Ryzen 3000: AMD e Bungie lavorano per risolvere il problema

I rappresentanti di AMD riferiscono di essere al lavoro con gli sviluppatori di Bungie per risolvere al più presto il problema accorso con Destiny 2 agli acquirenti della nuovissima CPU Ryzen 3000.

Con un messaggio indirizzato a tutti i Guardiani che attendono con impazienza di sfruttare la potenza computazionale del nuovo processore di AMD per dare la caccia agli alieni che minacciano il Viaggiatore e gli abitanti dell'ultima città della Terra, i PR del colosso californiano spiegano che "AMD si impegna a offrire esperienze di gioco di altissima qualità con i prodotti AMD Ryzen e Radeon. Siamo a conoscenza delle recenti difficoltà riscontrate con Destiny 2 e gli ultimi processori Ryzen desktop di terza generazione, infatti stiamo lavorando a stretto contatto con Bungie per risolvere al più presto questo problema così da consentire ai giocatori di godersi appieno le proprie esperienze di gioco su piattaforme AMD".

Come spesso avviene al lancio di un componente tecnologico che, come la CPU Ryzen 3000, promette di elevare l'esperienza di gioco su PC, i problemi di incompatibilità con l'ecosistema software e hardware preesistente necessitano di software e patch correttive che, di solito, vengono pubblicate nei giorni immediatamente successivi alla loro commercializzazione. Anche la community dello sparatutto sci-fi di Bungie, d'altronde, è perfettamente a conoscenza di queste dinamiche, come dimostrano i toni pacati dei messaggi indirizzati agli sviluppatori statunitensi per informarli del problema di incompatibilità con il nuovo processore di AMD.

In attesa di conoscere le tempistiche di pubblicazione di questa patch, vi ricordiamo che l'espansione che darà inizio all'Anno 3 di Destiny 2, Shadowkeep ambientata sulla Luna, sarà disponibile a partire dal 17 settembre su PC, PS4 e Xbox One, con la versione Google Stadia prevista in uscita a novembre in coincidenza con il lancio del servizio in game streaming di Big G.