Destiny 2 non funziona con le nuove CPU Ryzen 3000, Bungie investiga sul problema

Dalle pagine del forum ufficiale di Bungie e da quelle di Reddit, gli appassionati di Destiny 2 che hanno deciso di dotare il proprio PC gaming di un fiammante processore Ryzen 3000 riferiscono di non riuscire più ad accedere al loro sparatutto preferito a causa di un non meglio precisato problema di incompatibilità.

Le segnalazioni dei giocatori spiegano che, una volta installata la CPU Ryzen 3000 ed effettuato i doverosi passaggi nell'aggiornamento dei driver e del BIOS, il caricamento del titolo restituisce un messaggio di errore o, in alcuni casi, entra in un loop infinito che richiede all'utente di chiudere l'applicazione in maniera forzata attraverso il Task Manager.

Nonostante l'esiguo numero di giocatori che ha riscontrato questo problema (il nuovo processore di AMD è in commercio da poche ore), i principali forum di Destiny 2 stanno ricevendo tantissime segnalazioni che confermano i timori degli utenti nell'impossibilità di accedere al titolo una volta installata la CPU.

Come spesso avviene in questi casi, gli errori collegati al lancio di un nuovo componente PC potrebbero essere agilmente risolti dagli sviluppatori dei videogiochi interessati tramite una patch correttiva: anche per questo, i membri della community di Destiny 2 che sono incappati in questo problema preferiscono, per il momento, mantenere un tono conciliante e rivolgersi direttamente ai ragazzi di Bungie affinchè si attivino per pubblicare al più presto un update che riporti la situazione alla normalità.

Nel frattempo, vi lasciamo alle nuove immagini e al video gameplay della Luna di Shadowkeep, la nuova espansione che sancirà il prossimo 17 settembre l'inizio dell'Anno 3 di Destiny 2 su PC, PS4 e Xbox One prima dell'apertura dei server di Google Stadia, previsto qui in Italia per il mese di novembre.