Destiny 2: nonostante la rottura con Activision la road map resterà invariata

La clamorosa rottura tra Bungie e Activision dopo otto anni di collaborazione, oltre ad aver colpito i fan e l'intera industria videoludica, ha lasciato aperti alcuni interrogativi sul futuro di Destiny 2, tra cui l'eventuale conferma degli aggiornamenti già annunciati.

In precedenza infatti, gli sviluppatori avevano annunciato di avere grandi progetti per il gioco in arrivo nei prossimi mesi, inclusi nuovi contenuti già pianificati per questa primavera ed estate. È lecito dunque chiedersi se il divorzio tra le due parti abbia fatto saltare il programma, ma stando al community manager di Bungie, sembra proprio di no. DeeJ ha infatti scritto un post sul popolare social network in cui rivela sostanzialmente che la roadmap di Destiny 2 è rimasta invariata.

Dague ha scritto: "Oggi è un giorno di grandi notizie per Bungie. Il cambiamento è in azione. I nostri piani per Destiny non sono cambiati. Tutti questi contenuti sono ancora in calendario", allegando poi un'immagine piuttosto dettagliata dei piani della software house, che comprendono la Season of the Forge attualmente in corso, Season of the Drifter, pianificata per il mese di Marzo, e una terza Season ancora avvolta nel mistero, e che dovrebbe debuttare a giugno.

Nonostante dunque i grandi cambiamenti in corso per la sociertà, sembra dunque che i giocatori non avranno di che preoccuparsi, inoltre si inizia già a parlare di Destiny 3...