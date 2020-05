Destiny 2, novità in arrivo: Bungie fissa l'appuntamento per il 9 giugno!

Nel corso dell'autunno di quest'anno prenderà il via una nuova fase all'interno dell'universo fantascientifico di Bungie, con il lancio dell'atteso Anno 4 di Destiny 2.

Sulle caratteristiche di questo nuova fase nella vita dei Guardiani aleggia ancora un fitto mistero, ma sembra che presto saranno presentati i primi dettagli. A lasciarlo intendere è un post apparso di recente sulle pagine del blog ufficiale della software house. Ancora attiva esclusivamente in modalità di smart working, Bungie rende noto che le attività procedono comunque come previsto e che importanti novità sono all'orizzonte.



Come conseguenza della situazione internazionale, tuttavia, queste non saranno condivise in occasione di un grande evento, ma per mezzo di un appuntamento digitale. "Al momento non possiamo fissare una data, - si legge - ma sarà molto presto. È una promessa". La reticenza, tuttavia, sembra essere stata minore per Justin Truman, Production Director di Destiny 2. Nel medesimo post, infatti, quest'ultimo promette di discutere dell'Anno 4 del titolo "di qui a 12 giorni". Essendo l'update datato 28 maggio, ne consegue che novità sono in dirittura di arrivo per il 9 giugno! Siete ansiosi di saperne di più?



Nel frattempo, Bungie ha confermato anche l'arrivo di Destiny 2 su PlayStation 5 e Xbox Series X, con i Guardiani pronti a proseguire le proprie attività anche su next-gen.