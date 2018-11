Destiny 2: le novità de l'Armeria Nera in un nuovo ViDoc di Bungie

Con l’arrivo della Stagione della Forgia previsto per il 4 dicembre, gli sviluppatori di Bungie annunciano tutte le novità, i premi e gli eventi speciali che i guardiani dovranno affrontare da qui alla fine dell’anno e per parte del 2019.

Ogni stagione sarà caratterizzata da molte avvincenti sfide, con tanti nuovi aggiornamenti e opportunità di crescita dei personaggi. Il Pass Annuale offrirà anche ai giocatori più esperti della community, nuovi modi per rendere il gioco di Destiny un hobby divertente in grado di mantenere alto l’interesse dei gamer giorno dopo giorno.

La Stagione della Forgia prenderà il via per tutti i giocatori il 4 dicembre 2018 e terminerà a febbraio 2019. Sarà poi seguita dalla Stagione del Ramingo (da marzo a maggio 2019) e una terza ancora senza nome (giugno-agosto 2019). Ognuna di esse introdurrà nel gioco nuovi eventi, trionfi ed oggetti cosmetici. I possessori de I Rinnegati potranno anche beneficiare dell'aumento del livello massimo di potere.

Gli acquirenti del Pass Annuale potranno inoltre fruire dei contenuti di tre contenuti scaricabili. Il primo, Armeria Nera, verrà pubblicato il 4 dicembre in concomitanza con l'inizio della Stagione della Forgia. Includerà nuove armi, equipaggiamenti e trionfi, un nuovo Raid, una quest esotica e altro ancora. Seguiranno poi altri due dlc, Joker's Wild e un terzo, come la relativa stagione, ancora privo di nove. Nell'immagine in calce alla notizia trovate un'immagine di riepilogo con tutti i contenuti previsti nei prossimi mesi.