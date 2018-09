Destiny 2: novità in arrivo per drop Esotici, Stendardo di Ferro e Nuclei Prodigiosi

Bungie ha annunciato di essere al lavoro per modificare i drop esotici di Destiny 2: I Rinnegati, allo scopo di ridurre la probabilità di ottenere un oggetto già in nostro possesso. Novità in arrivo anche per i Nuclei Prodigiosi e le taglie dello Stendardo di Ferro.

Dopo aver ascoltato i feedback della community di Destiny 2, Bungie vuole a ridurre la possibilità che un giocatore ottenga un pezzo di equipaggiamento esotico già in suo possesso, aumentando la probabilità di dropparne uno assente nella propria collezione. Nessun cambiamento in vista, invece, per quanto riguarda il drop-rate: la frequenza con cui otterremo nuovi esotici resterà del tutto invariata, ma in compenso sarà più facile droppare un oggetto di cui non eravamo in possesso.

Parlando invece dei Nuclei Prodigiosi, gli sviluppatori vogliono inserire nuovi sistemi con cui ottenerli. Al momento possiamo accumularli principalmente in due modi: acquistandoli dal Ragno, oppure smantellando pezzi di equipaggiamento leggendari. Dal momento che questi oggetti sono indispensabili per l'infusione, e che ottenerli non è affatto semplice, i giocatori avranno a disposizione nuovi modi con cui accumularli, così da potenziare il resto del proprio equipaggiamento.

Infine, Bungie ha annunciato l'arrivo di un'interessante novità per lo Stendardo di Ferro. A partire dalle prossime edizioni, infatti, le taglie di questo evento consentiranno di ottenere Armamento Potente, dando ai Guardiani nuovi stimoli per portarle a termine. Cosa ne pensate?