Destiny 2: novità su La Mente Bellica, prossima patch e Stendardo di Ferro

Nella giornata di ieri Bungie ha annunciato che la prossima espansione di Destiny 2 (La Mente Bellica) uscirà l'8 maggio, oggi nel consueto aggiornamento settimanale per la community lo studio di Seattle ha confermato un livestream per il 24 aprile ed ha rivelato nuovi dettagli sulla prossima patch e sul ritorno dello Stendardo di Ferro.

La Mente Bellica

"La prossima espansione, La mente bellica, esce l'8 maggio. Sappiamo che avete molte domande. Le risposte arriveranno in streaming il 24 aprile. Gli sviluppatori Bungie saranno in diretta, con alcuni rappresentanti dei nostri nuovi partner Vicarious Visions, per parlare delle avventure che abbiamo creato insieme per voi."



Il team di Seattle ha pubblicato anche un wallpaper dell'espansione, a risoluzione 1920x1080 e 4K.

Livello di Potere

"Per la stagione 3 stiamo cambiando il modo in cui il vostro livello di Potere avrà effetto sui nemici che affrontate. Con una nuova campagna e le nuove attività sopra il vostro livello, troverete che i nemici vi daranno un po' di filo da torcere. Abbiamo con noi il combatants design lead Tomonori Kinoshita per darvi dei dettagli sui cambiamenti in atto. Gli obiettivi principali di questo bilanciamento sono di fornire un'esperienza più impegnativa per i giocatori che vogliono affrontare le attività di alto livello. Il tutto renderà l'acquisizione di Potere più divertente e rinforzerà l'utilizzo di armi che combaciano con le tipologie degli scudi nemici, fornendo inoltre ai giocatori di PvE maggiori possibilità di dimostrare le loro abilità ad alti livelli.

Renderemo il moltiplicatore dei danni contro i nemici di più alto livello più arduo, come in Destiny 1. Ne risulterà che i nemici di alto livello saranno più difficili da ammazzare, ma se sarete al loro livello, potrete continuare a distruggerli come adesso con l'aggiornamento 1.1.4

Estenderemo il moltiplicatore dei danni subiti e inflitti da un delta di potere massimo di 40 fino a un delta di 50. Al momento in Destiny 2 il moltiplicatore dei danni influisce sulla difficoltà dei nemici fino a 40 livelli di potere sopra i giocatori. Aumentando il moltiplicatore a 50 livelli di potere fornisce ai giocatori un po' di spazio per mettere in mostra le loro abilità

Quando i nemici sono 50 Potere o più livelli sopra un giocatore, verranno mostrati con un ?? sopra la testa. I guardiani di vecchia data probabilmente si ricordano la prima volta che hanno incontrato l'alveare nelle profondità del Cosmodromo. Vogliamo farvi rivivere quel senso di mistero ed emozione e fornire nuove sfide per le vostre avventure

Cambieremo gli scudi dei nemici nel seguente modo: Colpire gli scudi con lo stesso elemento provoca danni ingenti (circa 3x danni, più la detonazione dello scudo), seguito da colpi elementali non combacianti (x2 danni) e infine i colpi cinetici non provocheranno danni bonus. Per incentivare ancor di più i colpi elementali combacianti, il moltiplicatore 3x non subirà l'influenza del moltiplicatore che riduce i danni dei nemici di livello più alto fino a quando i nemici non avranno ?? sopra la testa

Questi cambiamenti ci permetteranno di riportare il modificatore Gioco di combinazioni nel Cala la Notte autorevole per la gioia dei più valorosi tra voi. Il modificatore riduce tutti i danni di elementi non combacianti del 10%, dunque assicuratevi di coordinare bene le armi con la vostra squadra. Al momento abbiamo intenzione di rilasciare il modificatore Gioco di combinazioni assieme a tutti questi altri bilanciamenti alla difficoltà."

Infine è stato annunciato che lo Stendardo di Ferro 6v6 partirà il 17 aprile alle 19:00, inizialmente l'evento era previsto per questa settimana un bug ha costretto il team a rimandare lo Stendardo.