Destiny 2: video e infografica sulle novità della Stagione della Ricchezza

Ottenuta l'indipendenza da Activision, i ragazzi di Bungie si apprestano a scrivere l'ultima pagina del controverso libro dell'endgame di Destiny 2 confezionando un video dedicato al Raid e alle novità che ci accompagneranno lungo tutto l'arco narrativo e ludico della Stagione della Ricchezza.

All'apertura della terza e ultima fase ingame collegata al Pass Annuale de I Rinnegati, attesa per il 4 giugno su PC, PS4 e Xbox One, i Guardiani a protezione del Viaggiatore potranno cimentarsi con le sfide di alto livello offerte dall'Incursione Corona del Tormento, dall'impresa Picco di Potere e dalla nuova attività a sei giocatori chiamata Menagerie (in italiano dovrebbe assumere il nome di Serraglio).

In questa modalità aggiuntiva ideata da Bungie per ampliare il ventaglio di opzioni di gioco a disposizione degli appassionati di Destiny 2, gli utenti dovranno utilizzare il "Calice dell'Opulenza" per tentare la sorte contro creature capaci di abbatterci con un sol colpo: chi riuscirà ad avere la meglio su queste gigantesce spugne di proiettili semoventi potranno ottenere nuove armi e pezzi di equipaggiamento fino a raggiungere il livello 750 di Potere.

I proprietari del Pass Annuale di Forsaken avranno inoltre accesso a una serie di missioni con cui andare a caccia di tesori per gentile concessione di Benedict-44. Oltre ai contenuti illustrati nell'infografica che trovate a fine articolo e nel video gameplay, il team di Bungie promette di lavorare su nuovi contenuti per dare inizio a una nuova era di Destiny 2.