Destiny 2: novità sull'update 2.2.2 e sulla Stagione della Ricchezza

Attraverso il consueto appuntamento settimanale con gli appassionati di Destiny, i ragazzi di Bungie hanno illustrato le novità dell'update 2.2.2 di Destiny 2 e fissato per il mese di giugno l'inizio della Stagione della Ricchezza, il terzo e ultimo capitolo dell'Annual Pass del loro iconico sparatutto sci-fi.

Il nuovo aggiornamento sarà online su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire da martedì 7 maggio, in coincidenza con la conclusione dell'evento ingame primaverile The Reverly. Oltre al proverbiale intervento di ottimizzazione del netcode e di bilanciamento delle armi, il prossimo update di Destiny 2 determinerà un'importante modifica alle Lame Spettrali attraverso la diminuzione dei danni subiti e della durata totale della Super del Cacciatore.

Tra gli altri interventi compiuti dagli sviluppatori statunitensi, citiamo poi la risoluzione dei fastidiosi bug ravvisati con il settimo Invito dei Nove e nell'acquisizione di alcune ricompense legate al completamento delle Sfide Ascendenti.

Quanto alla Stagione della Ricchezza, Bungie ribadisce la volontà di concludere nel migliore dei modi l'esperienza endgame dell'Annual Pass di Destiny 2 attraverso l'introduzione di un'Incursione inedita e di una nuova attività multiplayer che coinvolgerà un massimo di sei Guardiani, oltre all'immancabile aggiunta di armi, equipaggiamenti e missioni. Stando alle ultime indiscrezioni circolate in rete, inoltre, il DLC collegato alla Stagione della Ricchezza, Penumbra, coinvolgerà gli utenti in un Raid che ci porterà all'interno del Leviatano, la gigantesca astronave dell'Imperatore Calus.