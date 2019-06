Destiny 2: la nuova emote dell'Eververse è ispirata a Dragon Ball

Siete dei fan di Dragon Ball e giocate abitualmente a Destiny 2? Allora non potete lasciarvi sfuggire la nuovissima emote che resterà in vendita per tutta la settimana presso il negozio di Tess Everis, l'Eververse.

Questa nuova animazione, esclusiva della Stagione della Ricchezza, permetterà a due guardiani di eseguire gli ormai storici gesti che hanno permesso a Goten e Trunks di dare vita a Gotenks, fusione tra i due ragazzini. Il funzionamento dell'emote è molto simile a quella che permette di battere il 5 con un altro Guardiano, basterà infatti avvicinarsi ad un giocatore che l'ha attivata e tenere premuto il tasto azione per dare il via alla divertente coreografia.

Come tutte le nuove emote di questa stagione, l'unico modo per poterla ottenere gratuitamente è quello di spendere la propria Polvere Luminosa. In caso contrario, potete sempre acquistare degli engrammi stagionali con l'argento e sperare di trovare l'emote casualmente in uno di essi.

Vi ricordiamo che da questo pomeriggio è disponibile il Serraglio Eroico, la cui uscita ha fatto crollare i server di Destiny 2.

La prossima espansione del gioco si chiamerà Ombre dal Profondo e farà il proprio debutto il 17 settembre 2019. Ad accompagnare il DLC ci sarà anche il free to play Destiny New Light, contenente tutte le espansioni del primo anno del secondo capitolo.