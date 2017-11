Destiny 2: nuova manutenzione in programma per oggi 16 novembre

ha annunciato una nuova manutenzione dei server diin programma per la giornata di oggi 16 novembre e la pubblicazione di un nuovo update.

Le operazioni cominceranno alle ore 17:00 e, salvo imprevisti, termineranno alle ore 21:00. I giocatori collegati ai server prima dell'inizio della manutenzione potranno continuare a giocare fino alle 18:00, dopodiché verranno tutti riportati alla schermata del titolo.

Per l'occasione, verranno pubblicati l'hotfix 1.0.7 su console e l'hotfix 1.0.7.1 su PC. Al momento non è chiaro su cosa interverranno gli aggiornamenti, e neppure cosa ha di diverso quello per PC. Vi terremo aggiornati.

Ieri è stato un grande giorno per Destiny 2, dal momento che Bungie ha finalmente tolto i veli alla prima espansione del gioco, La Maledizione di Osiride, in arrivo il 5 dicembre 2017 su tutte le piattaforme. Sono state svelate le attività Incursione e mostrati ben 12 minuti di gameplay, oltre alla sequenza d'apertura. È stato confermato, inoltre, il ritorno degli assalti eroici, assenti al lancio e tanto richiesti dalla comunità. Se vi siete persi la presentazione commentata in italiano, potete rimediare guardando la replica a questo indirizzo.