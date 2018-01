Destiny 2: nuova manutenzione programmata per il 16 gennaio

Per prepararsi al nuovo aggiornamento rapido 1.1.1.3,ha annunciato una manutenzione ai server di Destiny 2 programmata per il 16 gennaio. L'update rimuoverà inoltre il bisogno di acquistare La Maledizione di Osiride per accedere ai contenuti di gioco stagionali.

La nuova manutenzione programmata di Destiny 2 prenderà il via martedì 16 gennaio con la seguente tabella di marcia:

17:00 italiane

Inizio della manutenzione dei server di Destiny 2

I giocatori non potranno più accedere a Destiny 2

18:00 italiane

I giocatori di Destiny 2 verranno riportati alla schermata del titolo

21:00 italiane

Fine programmata della manutenzione dei server di Destiny 2

L'aggiornamento rapido rapido 1.1.1.3 reintrodurrà anche le Contese di Fazione, la prima delle nuove attività del 2018 che Bungie ha inserito nella roadmap di Destiny 2 pubblicata stamattina. A seguire, il 30 gennaio sarà nuovamente disponibile lo Stendardo di Ferro, mentre il 13 febbraio vedremo il ritorno dei Giorni Scarlatti.