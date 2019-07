Destiny 2: la nuova patch introduce Momenti di Trionfo e Malvagio Karma

Il nuovo aggiornamento di Destiny 2: I Rinnegati è finalmente stato pubblicato e, dopo un brevissimo periodo di manutenzione, i Guardiani di tutto il mondo possono non solo accedere ai Momenti di Trionfo, ma anche all'Impresa Esotica che vi permetterà di aggiungere il Malvagio Karma alla vostra collezione.

Il particolare fucile a impulsi, che permette di ricevere svariati bonus eliminando gli avversari, dispone già di uno slot dedicato al catalizzatore, anche se al momento non si conoscono i dettagli su come è possibile sbloccarlo e quali siano i suoi vantaggi a parte la possibilità di generare Sfere di Luce. Per dare il via all'impresa dovrete recarvi sull'enorme nave dell'Imperatore Calus situata su Nessus e aprire una specifica cassa alla destra di Werner, la cui apertura vi costerà qualche migliaio di Lumen.

Tra le altre novità dell'aggiornamento troviamo anche la Sala del Tributo, che vi permetterà di accedere ai vari trionfi e ottenere delle ricompense esclusive, e la soluzione al glitch del Serraglio grazie al quale molti approfittavano per aprire più e più volte la cassa di fine attività.

Vi ricordiamo che nelle ultime ore i dataminer hanno scovato tra i file di gioco alcuni possibili riferimenti al ritorno del Gjallarhorn, il leggendario lanciarazzi esotico che ha permesso a molti Guardiani di dare una bella lezione a Crota, il figlio di Oryx. Sulle nostre pagine trovate anche l'elenco delle ricompense dei Momenti di Trionfo, tra i quali ci sono emblemi, navicelle e tanto altro.

Avete già dato un'occhiata alla corposa galleria di wallpaper in 4K di Destiny 2, ispirati ad ogni singolo emblema del gioco e disponibili sia per wallpaper che per desktop?