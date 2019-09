Destiny 2: la nuova patch semplifica le quest di Wendigo e Vetta

Se state ancora faticando nel tentativo di ottenere armi come Wendigo e Vetta in Destiny 2, sappiate che da oggi le imprese legate ad entrambi i lanciagranate sono state sensibilmente semplificate e permetteranno ora ad un maggior numero di utenti di entrarne in possesso.

Ecco di seguito le modifiche apportate alle due quest:

Wendigo GL3

Le uccisioni con lanciagranate ora valgono il 100% in più per ciascun obiettivo

La penalità legata alla morte non esiste più nell'obiettivo finale

Le multiuccisioni con lanciagranate ora permettono di ottenere il 50% di progresso aggiuntivo

Completare assalti della playlist dell'Avanguardia garantisce un aumento della percentuale dell'obiettivo finale

Vetta

Il numero di multiuccisioni richiesto è stato ridotto da 200 a 75

Il numero di medaglie è stato ridotto da 100 a 25

I punti ottenuti in modalità competitiva sono stati sensibilmente aumentati rispetto a quelli delle altre modalità (1x per la partita veloce, 2x per lo Stendardo di Ferro e 3x nella modalità competitiva)

Tra le altre modifiche introdotte con l'ultima patch troviamo la possibilità di accumulare ben 9.999 materiali dei pianeti in un singolo slot dell'inventario (cifra bloccata a 999 fino a poche ore fa) e alcune semplificazioni alla modalità verdetto, modalità i cui drop saranno ora più comuni e in cui i nemici saranno meno pericolosi. Non mancano poi piccole novità riguardanti le armi del set di Ana Bray, i cui pezzi potranno essere raccolti anche più di una volta al giorno.

Sapevate che è appena iniziato il primissimo community event di Destiny 2? Se i giocatori riusciranno infatti a completare gli obiettivi imposti da Bungie potranno ricevere un emblema esclusivo.