Destiny 2: nuove immagini e dettagli sul DLC La Maledizione di Osiride

ha pubblicato alcune nuove immagini de, il primo DLC diannunciato ieri durante la conferenza Sony allae in arrivo il 5 dicembre.

La Maledizione di Osiride si svolge dopo la conclusione della campagna di Destiny 2, nella quale sei stato spedito su Mercurio in missione per trovare Osiride - il più potente Stregone mai esistito - per scoprire le risposte che l’umanità necessita per poter rispondere all’attacco dei Vex.



La Maledizione di Osiride aggiunge un nuovo capitolo al mondo di Destiny 2, espandendo ulteriormente l’universo aggiungendo un’inedita storia epica con personaggi nuovi e già noti, una nuova destinazione da esplorare, Mercurio e le sue Foreste Infinite, una nuova area social da visitare chiamata Faro, nuove missioni, nuovi strike, nuovi contenuti raid, nuove attività in free roaming, una missione mondiale da completare e molto altro.