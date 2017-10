Destiny 2: nuove migliorie in arrivo, svelati i contenuti della prossima patch

: Nel nuovo appuntamento con Il Settimanale di Casa Bungie, lo studio di Seattle ha svelato di essere al lavoro su tante migliorie per. Inoltre, il team ha rivelato i contenuti della prossima patch (1.0.6) in arrivo la prossima settimana.

Queste le parole del Game Director Christopher Barrett: "Ciao a tutti. Sono sette settimane che stiamo giocando a Destiny dai divani di casa nostra e come al solito stiamo pensando ai prossimi lidi che vogliamo raggiungere con l'esperienza di Destiny. Stiamo ancora tentando di capire quando implementare i miglioramenti riportati di seguito, ma volevamo farvi sapere che ci stiamo lavorando."

Ecco una lista degli aggiornamenti in cantiere

Nuovi sistemi e ricompense per dare ai giocatori più attivi nuove attività opzionali

Incentivi migliori per i giocatori che vogliono completare le attività autorevoli

Ricompense migliori e maggiore ripetibilità per gli assalti, le avventure e i settori perduti

Partite private per la community competitiva ( primi mesi del 2018)

Ritocchi al crogiolo per il calcolo dei punti in Supremazia e migliorie alle regole del rientro in gioco

Incentivi migliori per i completamenti delle partite del Crogiolo (e penalità per chi esce da una partita di Competitiva).

Miglioramenti allo Stendardo di Ferro e alle Contese di Fazione, incluse ricompense uniche

Cambiamenti per rendere più interessante e significativa l'economia delle modifiche

Miglioramenti alle esotiche, tra cui ridotta l'acquisizione di duplicati

Nuovi modi per spendere le valute e i materiali in eccesso (in particolare i frammenti leggendari)

Un'interfaccia per le emote che renderà possibile l'equipaggiamento simultaneo di Spargisale, Ramen piccante, Revolver, e Da pazzi

La prossima settimana inoltre Bungie pubblicherà al patch 1.06: questo aggiornamento contiene la risoluzione per un problema con gli emote e vi aiuterà a trovare guardiani per coprirvi le spalle negli spazi pubblici. Ci sono inoltre altri cambiamenti al Crogiolo che influenzano il conteggio dei punti e il rientro in gioco. Queste non sono tutte le note, la lista finale uscirà con l'aggiornamento.

Generale

Risolto un problema col rilevamento di collisione dell'emote Passo del burocrate

Risolto un problema per il quale i giocatori finivano troppo spesso in spazi pubblici vuoti

Crogiolo

Aggiornata la regola della clemenza. Ora si attiva leggermente più tardi nella partita, in modo che possa essere utilizzata in più casi

Scontro

Ridotto il punteggio massimo a 50 (da 75)

Controllo

Ridotto il punteggio massimo a 90 (da 100)

Ridotta l'influenza delle zone controllate nemiche sul sistema di rientro

Sopravvivenza

Ridotto il tempo limite di ogni round a 2 minuti (da 3)

Ridotto il numero di vite a 6 (da 8)

Supremazia

Aumentato il punteggio massimo a 70 (era 50)

Ora si guadagna un punto anche all'uccisione di un nemico

Sistemata l'influenza dei sigilli nemici sul sistema di rientro

Ricordiamo che Destiny 2 è uscito anche su PC il 24 ottobre, Bungie ha pubblicato recentemente una lista dei problemi noti della versione Windows.