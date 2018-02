Destiny 2: nuovi contenuti a maggio, una grande espansione in arrivo a settembre

Duranta l'ultima conferenza con gli azionisti, il CEO diha confermato i piani per il futuro di, ribadendo che una nuova serie di contenuti arriverà a maggio mentre a settembre è previsto il lancio di una grande espansione, presumibilmente sullo stile de

La compagnia fa sapere che il primo DLC di Destiny 2, La Maledizione di Osiride, ha ottenuto maggior successo rispetto al primo contenuto scaricabile del precedente capitolo, generando non solo risultati commerciali superiori ma anche un maggior coinvolgimento da parte degli utenti.

Activision ha poi concluso spiegando che Bungie sta valutando attentamente i feedback della community per plasmare i prossimi contenuti di Destiny 2, lo studio continuerà a lavorare non solo sugli eventi stagionali (come i Giorni Scarlatti) ma anche sul bilanciamento.