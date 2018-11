Destiny 2: nuovi dettagli sui contenuti dell'espansione Armeria Nera

Bungie ha svelato nuovi dettagli sui contenuti previsti per l'espansione Armeria Nera di Destiny 2 e per la patch della prossima settimana, entrambi disponibili dal 4 dicembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Con Armeria Nera farà la sua comparsa anche Scourge of the Beast, nuova Incursione accessibile dal 7 dicembre per i giocatori con un livello di potere consigliato di almeno 640, anche se Bungie non metterà limitazioni di alcun tipo per i Guardiani con un livello inferiore.

L'aggiornamento 2.1.1 arriverà invece il 4 dicembre e porterà in dote l'aumento del Livello Potere massimo a 650, il nuovo level cap sarà disponibile per tutti i possessori di Forsaken, anche per i giocatori che non hanno acquistato il Pass Annuale.

Bungie ha inoltre ribadito che durante la Stagione della Forgia verranno pubblicati nuovi contenuti accessibili non solo ai possessori del Pass, così da permettere al maggior numero di giocatori di godere delle nuove attività e dei contenuti aggiuntivi.