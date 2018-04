Destiny 2: nuovi dettagli sulle classifiche del Crogiolo in arrivo con la Stagione 3

Dopo il reveal della nuova espansione La Mente Bellica, Bungie ha diffuso ulteriori dettagli sulle classifiche del Crogiolo in arrivo con la Stagione 3 di Destiny 2. Vediamo più da vicino come funzionerà il nuovo rank system del PvP.

Le classifiche stagionali del Crogiolo si baseranno su due parametri: punti di grado e di livello. Mentre un Guardiano ottiene punti per ogni grado, potrà salire anche di livello per sbloccare nuove ricompense da Shaxx come engrammi e nuclei prodigiosi. In tutto ci sono 6 gradi specifici del Crogiolo che i giocatori possono raggiungere:

Neofita

Audace

Prode

Bestiale

Mito

Leggenda

A partire dalla Stagione 3, inoltre, verranno lanciate due tipologie di classifiche: valore e gloria.

In valore è un grado che si ottiene completando le partite. Vincere aiuta a salire più in fretta, mentre per le sconfitte non è prevista nessuna penalità. Le classifiche valorose servono da vetrina per il tempo impiegato dal giocatore nel Crogiolo: quando il giocatore vince, accumulerà una serie di vittorie che fornirà punti bonus per ogni vittoria successiva (queste serie di vittorie possono raggiungere un massimo di 5 per poi ripristinarsi).

La gloria è un grado che si ottiene nella playlist Competitiva che sale se si vince, e scende se si perde. La vittoria, dunque, è l'unico modo per salire, mentre in questo caso è prevista una penalità per la sconfitta. Le classifiche gloriose premiano i giocatori più abili nel Crogiolo: nella classifica gloriosa si può raggiungere la stessa serie di vittorie della classifica valorosa, ma vi è anche una serie di sconfitte che funziona in maniera simile (quando i giocatori perdono partite consecutivamente, perderanno sempre più punti).

Le nuove ricompense del Crogiolo saranno legate alla classifica stagionale. Per questo motivo, i decori delle armature, gli emblemi e le armi nuove richiederanno ai guardiani di guadagnare punti valorosi e gloriosi: i giocatori riceveranno pacchetti di ricompensa al raggiungimento di un nuovo livello di valore o gloria.

In aggiunta alle ricompense della Stagione 3, ci sarà anche un'arma unica disponibile a chi riesce a scalare la classifica gloriosa. L'arma sarà disponibile solamente per la durata della stagione, alla fine della quale scomparirà per un bel po' di tempo. Questa stagione, per esempio, verrà messa a disposizione una nuova arma chiamata Spadone di Redrix, ottenibile da tutti i giocatori che raggiungeranno il livello Bestiale nella classifica gloriosa del Crogiolo.

Infine, per i guardiani più impavidi che si spingeranno oltre il livello di Mito ci sarà una ricompensa segreta speciale, ma per sapere di cosa si tratta bisognerà attendere ulteriori dettagli da Bungie. Ricordiamo che la Stagione 3 partirà l'8 maggio insieme al lancio del DLC La Mente Bellica.