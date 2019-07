Destiny 2: ecco i nuovi wallpaper 4K ispirati agli emblemi

Qualche tempo fa vi abbiamo già parlato delle volontà di un artista di realizzare degli sfondi per cellulari e desktop ispirati ad ognuno dei numerosi emblemi di Destiny 2 e, di recente, il pacchetto completo di questi wallpaper è finalmente stato pubblicato.

Ciascuno di questi numerosi sfondi riprende in maniera molto fedele lo stile dei vari emblemi e vi permetterà di personalizzare i vostri dispositivi con il vostro preferito. Nel caso aveste qualche dubbio, sappiate che ci sono davvero tutti gli emblemi, incluso quello aggiunto un paio di settimane fa in occasione dello Stendardo di Ferro della Stagione della Ricchezza. La risoluzione di ogni singolo sfondo è superiore al 4K e, di conseguenza, si adattano perfettamente a qualsiasi tipo di schermo. Se invece volete utilizzare queste immagini su smartphone e tablet, sappiate che di ciascun emblema esiste l'apposita versione mobile, sempre in alta risoluzione.

Se siete intenzionati a scaricarne qualcuno o l'intero pacchetto, trovate il link alle cartelle di Google Drive nel tweet dell'autore in calce alla notizia.

Parlando invece del gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida alla quest del Lumina, nuova impresa esotica che vi permetterà di mettere le mani sul nuovo cannone portatile in grado di curare gli alleati.