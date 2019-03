Destiny 2: il nuovo hotfix risolve il bug del reset delle taglie settimanali

Quest'oggi, al termine di una manutenzione programmata, Bungie ha pubblicato il nuovo Hotfix 2.2.0.1 per Destiny 2 che ha risolto una serie di fastidiose problematiche segnalate dai giocatori.

Tanto per cominciare, ha corretto un problema che faceva avvenire il reset delle taglie settimanali di domenica, piuttosto che di martedì com'è sempre stato. In aggiunta, risolve un bug che impediva il conteggio corretto delle Sfere di Luce generate negli Assalti, necessarie per il completamento del Trionfo "The Best Offense" che ricompensa i giocatori con il fucile da ricognizione Oxygen SR3.

Bungie ha inoltre ulteriormente rifinito Azzardo, correggendo un problema che alterava la progressione di alcune taglie e quest legate alla modalità. In Vendetta è invece stato rimosso temporaneamente il modificatore Prisma a causa di un errore del team di sviluppo (verrà ripristinato con il prossimo aggiornamento). Questi riportati sono solamente alcuni dei cambiamenti apportati dall'Hotfix 2.2.0.1. Per tutti gli altri, vi consigliamo di leggere il changelog ufficiale. Prima di salutarvi, segnaliamo che tra le nostre pagine trovate la guida all'impresa "Quando l'Ignoto diviene un'arma", che vi permette di ottenere il celebre cannone portatile Aculeo.