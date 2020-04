Destiny 2: il nuovo video lancia l'evento gratuito dei Giochi dei Guardiani

Dopo aver anticipato le sorprese dei Giochi dei Guardiani di Destiny 2, i ragazzi di Bungie confermano l'inizio della nuova attività gratuita per tutti gli appassionati dello sparatutto fantascientifico su PC e console.

La nuova tornata di sfide proposta dagli sviluppatori di Bellevue è partita oggi, martedì 21 aprile, e proseguirà fino al 12 maggio per alimentare la competizione tra le diverse classi dei Guardiani. Il video di presentazione dell'evento ne tratteggia i contorni ludici e contenutistici e ce lo descrive come un'opportunità unica per chi desidera fare sfoggio delle capacità della propria classe preferita.

I Titani, gli Stregoni e i Cacciatori che parteciperanno ai Giochi dei Guardiani durante questa fase della Stagione dell'Intrepido di Destiny 2 concorreranno ad alimentare il punteggio di un "contatore virtuale" che terrà traccia dei progressi compiuti dai singoli utenti: la classe che risulterà vincitrice sarà ricordata da un promemoria che verrà affisso fino alla fine dell'anno tra le strutture della Torre dell'ultima città della Terra.

Tra i contenuti principali dei Giochi dei Guardiani, citiamo le competizioni di classe ad alto rischio, delle nuove sfide di classe giornaliere, l'aggiunta dell'arma esotica Erede Legittimo e l'introduzione di oggetti di classe metallici. Bungie ribadisce inoltre che l'accesso ai Giochi dei Guardiani è aperto a tutti i giocatori di Destiny 2, senza cioè alcun obbligo di acquisto delle espansioni come Ombre dal Profondo.