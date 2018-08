Destiny 2 offline per manutenzione la sera del 28 agosto, in arrivo la patch 2.0.0

La patch 2.0.0 di Destiny 2 arriverà nella serata di oggi, martedì 28 agosto, e come annunciato da Bungie il gioco andrà offline a partire dalle 18:30, ora italiana. Dall'orario e indicato e fino alle 23:00 Destiny 2 sarà inaccessibile, di seguito il calendario completo delle operazioni di manutenzione.

Martedì 28 agosto, Destiny 2 riceverà l'aggiornamento 2.0.0. Questo aggiornamento introdurrà dei cambiamenti in preparazione del lancio de I Rinnegati e segnerà la conclusione del Solstizio degli Eroi. Per le tempistiche dell'aggiornamento 2.0.0, consultare gli orari riportati qui sotto.

18:30: I giocatori non potranno più accedere a Destiny 2

18:45: Destiny 2 sarà offline per una manutenzione, e tutti i giocatori saranno riportati alla schermata del titolo

A quel punto il Solstizio degli Eroi terminerà e i momenti trionfali non saranno più disponibili.

19:00: L'aggiornamento 2.0.0 di Destiny 2 atterrerà sulle piattaforme

19:00 - 23:00: Destiny 2 sarà offline per la manutenzione

23:00: Termine manutenzione di Destiny 2

I giocatori non potranno accedere più a Destiny 2 o partecipare al Solstizio degli Eroi e ai Momenti trionfali a partire dalle 18:45 italiane. I giocatori con obiettivi non completati e ricompense non riscattate dovranno agire ora per evitare di perdere oggetti durante la manutenzione.

Non ci resta quindi che attendere qualche ora per poter toccare con mano le novità del nuovo update, nel frattempo vi invitiamo a dare uno sguardo al trailer di lancio di Destiny 2 I Rinnegati, nuova espansione dello sparatutto Bungie in arrivo il 4 settembre.