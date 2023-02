Destiny 2 offline: tutto è pronto per il lancio de L'Eclissi, al via anche il preload

Come avrete potuto notare avviando Destiny 2 nel corso della serata, lo sparatutto online firmato Bungie è inaccessibile. State tranquilli, non si tratta di un problema improvviso e lo spegnimento dei server è il frutto di una manutenzione programmata che sarà fondamentale per il lancio de L'Eclissi.

La nuova espansione dell'FPS sarà infatti disponibile domani e i server di Destiny 2 torneranno a funzionare proprio in concomitanza con l'uscita del DLC. Sarà infatti possibile tornare a giocare a partire da domani, martedì 28 febbraio 2023, alle ore 18:00 del fuso orario italiana. A meno che non si verifichino i classici problemi che affliggono il lancio delle produzioni esclusivamente online, mancano meno di 24 ore affinché i Guardiani di tutto il mondo possano partire alla volta di Neomuna per sconfiggere Calus ed il Testimone, oltre che per accedere agli interessanti poteri della Telascura.

In attesa di poter mettere le mani sul gioco, vi ricordiamo che è ora possibile anche procedere con il preload di tutti i file dell'aggiornamento in uscita domani. Non temete, il bug del preload di Destiny 2 su PlayStation 5 non è più un problema ed è ora possibile avviare il download senza alcun timore.

Avete già dato un'occhiata alla nostra anteprima della campagna di Destiny 2 L'Eclissi?