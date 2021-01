Destiny 2 Offline: server in manutenzione, arriva la patch 3.0.2

Come ampiamente preannunciato nei giorni scorsi, i tecnici di Bungie hanno appena dato il via alla manutenzione programmata che accompagnerà la pubblicazione della nuova patch 3.0.2 di Destiny 2, il cui roll-out è già cominciato su tutte le piattaforme sulle quali è disponibili il gioco, ossia PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC Steam e Google Stadia.

Il termine della manutenzione è previsto intorno alle ore 19:00, orario in cui tutti i giocatori potranno tornare nel Sistema Solare per testare l'operato di Bungie. Tra le più grandi novità del nuovo aggiornamento va innanzitutto menzionato il depotenziamento delle abilità della Stasi del Cacciatore Revenant, che ha visto un ridimensionamento del Sussurro delle Faglie e del Tuffo Frantumante. Si segnala inoltre la risoluzione del problema che impediva il caricamento della lista del Clan su PS5. A seguire trovate tutte le modifiche apportate dalla nuova patch.

Destiny 2 Patch 3.0.2 | Modifiche al Cacciatore Revenant

Tuffo frantumante

Ora subisce il decadimento del danno contro i bersagli scongelati;

Danno a gittata massima ridotto da 50 a 5;

Diminuita la riduzione del danno durante l'abilità da 50% a 25%.

Sussurro delle faglie

Riduzione dei danni massimi e minimi contro i giocatori non in super da 42 a 22 e da 30 a 4;

Riduzione dei danni massimi e minimi contro i giocatori in super da 42 a 22 e da 16 a 2;

Riduzione del raggio di esplosione contro i giocatori da 10 a 9 m.

Destiny 2 Patch 3.0.2 | Problemi risolti

I boss dell'alveare, In Ananh, la Regina della Covata e Xillox, non venivano conteggiati ai fini delle uccisioni di boss dell'alveare nelle taglie;

Alcuni giocatori non riuscivano a rientrare se morivano durante il combattimento con il boss dell'assalto "La Spirale Invertita";

I giocatori potevano uscire dallo spazio di gioco in diverse mappe del Crogiolo;

Alcuni oggetti d'impresa non venivano forniti nell'attività di Esplorazione della Luna. Ciò impediva il completamento di diverse imprese "Essenza", tra cui l'Essenza della furia, l'Essenza della follia e l'Essenza della schiavitù;

La caratteristica Implacabile non attivava la rigenerazione della salute;

Le vittorie nelle partite competitive del Crogiolo non fornivano il catalizzatore di Multi-Strumento MIDA;

Gli psionici corrotti si moltiplicavano troppo rapidamente in alcuni scontri della segreta "Profezia";

I completamenti impeccabili di "Giardino della salvezza" non fornivano il trionfo "Perfezione intrinseca";

A volte l'Alto Celebrante non subiva danni né andava nel Piano Ascendente;

Risolto un problema per il quale i giocatori potevano applicare in modo permanente "Al riparo dalla tempesta" nell'incursione "Cripta di Pietrafonda";

Risolto un problema per il quale i colpi Nemboassalto alla gabbia di Divinità contavano come due colpi di precisione;

Risolto un problema per il quale il timer di Cala la Notte (Gran maestro) era impostato a 30 minuti;

Risolto un problema che impediva il caricamento della lista dei membri del Clan su PlayStation 5;

Altre modifiche reperibili sul sito ufficiale di Bungie.

Ne approfittiamo per segnalarvi che Bungie ha già anticipato alcune delle, ossia il ritorno in auge di armi ed equipaggiamenti della Città Sognante e della Luna e il pensionamento di 21 armi leggendarie