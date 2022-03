Destiny 2, oggi al via L'Ombra del Discepolo: orario e armi vietate per l'Incursione

Anticipata da un ricco trailer di Destiny 2: L'Ombra del Discepolo, la nuova Incursione si appresta a debuttare nel titolo di casa Bungie: ecco tutte le informazioni essenziali.

Il contenuto sarà disponibile a partire da oggi, sabato 5 marzo 2022, con la pubblicazione in programma per le ore 19:00 in punto (fuso orario italiano). A partire da questa sera, dunque, Guardiani e Guardiane potranno avventurarsi nel tronomondo di Savathun, esplorare le profondità della Piramide, conquistarne il tesoro e fare ritorno in orbita.



Il primo team che porterà a termine la missione nell'arco delle 24 ore successive al lancio sarà premiato da Bungie con il titolo di "World First". Tutti coloro che usciranno vittoriosi dall'Incursione L'Ombra del Discepolo entro le ore 19:00 di domenica 6 marzo, ad ogni modo, riceveranno uno speciale Emblema commemorativo. Ricordiamo che per l'occasione, i Guardiani attivi nella Modalità Contesa non potranno utilizzare alcuni equipaggiamenti selezionati, tra armi e armature. Di seguito trovate l'elenco completo:

IKELOS_SMG_V1.0.2 (SMG Leggendario);

Imperial Needle (Arcp Leggendario);

Grand Overture (Machine Gun Esotico);

Wardcliff Coil (Lanciarazzi Esotico);

Wormgod Caress (Guanti Esotici del Titano);

Peregrine Greaves (Gambali Esotici del Titano);

Suppressing Glaive (Artifact Armor Mod);

I giocatori che utilizzeranno questi strumenti per partecipare a L'Ombra del Discepolo si vedranno disabilitati gli effetti degli. Inoltre, si vedranno assegnato anche un ulteriore malus in termini di livelli di potenza.

In attesa dello scoccare delle 19:00, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è ora disponibile la video recensione di Destiny 2: La Regina dei Sussurri, ultima espansione dell'opera Bungie.