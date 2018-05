Destiny 2: oltre 3 ore di gameplay di Pinnacolo Siderale, il nuovo covo dell'incursione

Tre giorni dopo il lancio della seconda espansione di Destiny 2, La Mente Bellica, Bungie ha ufficialmente aperto a tutti il nuovo covo dell'incursione, Pinnacolo Siderale. I guardiani sono chiamati a tornare ancora una volta sul Leviatano per sconfiggere le ultime sacche di resistenza della Legione Rossa dei Cabal.

Per l'occasione, GiornoGaming l'ha giocato per la prima volta in blind run sui nostri canali Twitch e YouTube in compagnia della nutrita community di Everyeye.it. Il risultato è un lunghissimo video gameplay di oltre 3 ore che potete ammirare in replica apertura di notizia. Cogliamo l'occasione per invitarvi ad iscrivervi ai nostri canali Twitch e YouTube, in questo modo potrete ricevere una notifica poco prima dell'inizio delle future dirette. La registrazione, inoltre, è indispensabile per poter interagire con gli altri spettatori in chat e con la redazione.

Destiny 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. La seconda espansione, La Mente Bellica, è stata lanciata lo scorso 8 maggio e ha introdotto un nuovo arco narrativo, l'attività endgame Protocollo d'Intensificazione, il covo dell'incursione Pinnacolo Siderale, nuovi assalti e tanti equipaggiamenti, armi e oggetti di personalizzazione. Nella giornata di ieri, per la prima volta nella Stagione 3, è tornato Xur con il suo carico di oggetti esotici. Tra di essi, c'è anche la Lente di Prometeo.