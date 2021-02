Destiny 2 Oltre La Luce: Bungie invita all'avventura nel nuovo trailer italiano

Mentre tutte le novità della Stagione degli Eletti di Destiny 2 sono finalmente disponibili, il team di Bungie invita i giocatori ad unirsi all'esercito dei Guardiani.

Con l'arrivo dei nuovi contenuti, il momento è particolarmente propizio per avventurarsi tra le maglie dell'ultima espansione dell'opera sci-fi. Per celebrare ancora una volta il debutto di Destiny 2: Oltre la Luce, la software house ha reso disponibile un nuovo trailer in italiano in cui invita il pubblico a lasciarsi avvolgere dall'avventura. Arricchito dai giudizi sull'espansione offerti dalla stampa italiana, - Everyeye inclusa - il filmato ripercorre le principali novità introdotte. Tra queste ricordiamo la possibilità di esplorare le lande ghiacciate di Europa, il manifestarsi de nuovo potere della Stasi, oltre a ulteriori equipaggiamenti e all'incursione Cripta di Pietrafonda. Come di consueto, trovate il trailer disponibile direttamente in apertura a questa news.



Ricordiamo inoltre che i giocatori che acquisteranno Destiny 2: Oltre la Luce su console old gen avranno la possibilità di procedere con upgrade gratuito alla versione next gen una volta in possesso di PlayStation 5 o Xbox Series X|S. Disponibile ormai da diversi mesi, l'espansione ha visto di recente l'avvio di una nuova fase, che si preannuncia ricca di attività, coma da calendario della Stagione degli Eletti di Destiny 2.