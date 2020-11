Destiny 2 Oltre La Luce: Bungie e Palladium ancora insieme

Dopo il successo da tutto esaurito della prima "puntata" un anno fa, Bungie e Palladium uniscono nuovamente le forze con una nuova collezione di scarponcini firmati ispirati a Destiny 2 Oltre la Luce nella gelida frontiera di Europa.

La nuova collaborazione combina il senso di esplorazione di Palladium con l’ambientazione intergalattica di Destiny 2 per offrire una collezione disegnata per i Guardiani di tutto il mondo. Caratterizzato da riferimenti stilistici a luoghi e temi del gioco, ogni scarponcino fonde perfettamente la realtà con l’universo di Destiny.



Il Pampa Sub Zero presenta una silhouette simile all’iconica Pampa di Palladium ma con un aggiornamento futuristico caratterizzato da chiusure in Velcro, linguette riflettenti sul tallone con moschettone in metallo e insegna giallo neon che contrastano con il colore base in pelle nera. Il Pampa Sub Zero è un agile scarponcino a d altezza caviglia sviluppato pensando al Guardiano cosmico.

Concepito da Palladium come lo scarponcino quotidiano per resistere ai rigori dei viaggi interplanetari, il Pampa Sub Zero ti fornirà una copertura sufficiente per la tua vita quotidiana sulla Terra. Il suo stile mid-top e le pratiche chiusure a strappo ti mantengono dinamico, mentre l’isolamento completo e la suola con il marchio di fabbrica Palladium ti faranno sembrare intrepido.

Il modello Pampa Europa Tactical è sviluppato per il paesaggio arido e inospitale di Europa con una fodera in pelliccia sintetica e una tomaia alta sopra la caviglia ispirata agli stivali protettivi preferiti dagli esploratori artici qui sulla Terra. Come il Pampa Sub Zero, il modello Pampa Europa Tactical è disponibile in una palette di colori tenui con inserti giallo neon e linguette. Ogni combinazione di colori riflette i paesaggi desolati portati in vita nella nuova espansione di Destiny con il grigio roccia di Luna e il nero profondo dello spazio come colori chiave.

Ispirato dalle esigenze di sopravvivenza dei Guardiani che attraversano il paesaggio ghiacciato di Europa, il modello Pampa Europa Tactical è costruito per i climi più freddi. Con in mente le missioni più gelide, la sua calda fodera tecnologica, il taglio ultra hi-cut e la tomaia in nabuk premium difendono senza paura dagli ambienti più inospitali. Ogni stivale è presentato in una confezione decorata con la mappa celeste e i radiali, entrambi componenti chiave nell'estetica epico-fantascientifica di Destiny. I prezzi partono da €169.95 per il modello Pampa Sub Zero e Pampa Europa Tactical. Entrambi sono disponibili per l’acquisto su Bungie Store e sul sito di Palladium.