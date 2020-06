Destiny 2 Oltre La Luce: Edizione L'Ignota in esclusiva da GameStop, prezzo e contenuti

GameStop presenta una edizione speciale esclusiva di Destiny 2 Oltre La Luce denominata Edizione L'Ignota che include una copia del gioco in versione Digitale Deluxe e la Figure L'Ignota, disponibile per il preordine in quantità limitate.

Solo in negozio è possibile prenotare questa edizione con la statuetta L'Ignota realizzata da Numskull e alta circa 25 centimetri con riproduzione fedele dell'arma e base innevata con impronta, oltre alla figure l'edizione esclusiva include Destiny 2 Oltre la Luce Edizione Digitale Deluxe con accesso alle stagioni 12/15, fucile a impulsi esotico, decoro e catalizzatore senza tempo per spiegare, astore esotico Altri Cieli, nuovo emote esotico ti libero io, quest secondaria una sfida con gli amici, accesso anticipato all'Allenamento di Bonyu e un oggetto per cucinare.



Il prezzo è fissato a 129,98 euro, preordini aperti esclusivamente in negozio fino ad esaurimento scorte: eventuali gadget e codici DLC verranno consegnati il giorno dell'uscita del gioco, al momento dell'acquisto. Offerta valida fino al giorno prima dell'uscita della statua, prenotando la statua, alcune restrizioni potrebbero essere applicate, per maggiori informazioni potete rivolgervi al punto vendita più vicino ricercandolo tramite lo store locator di GameStop semplicemente inserendo il nome o il CAP della propria città.