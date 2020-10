Destiny 2 Oltre la Luce: armi, equipaggiamenti e armature del DLC nel video di Bungie

Dopo aver confermato la propria intenzione di evolvere il motore grafico di Destiny 2, i ragazzi di Bungie pubblicano un nuovo video di Destiny 2 Oltre la Luce che ci permette di familiarizzare con le armi, gli equipaggiamenti e le armature inedite della prossima espansione.

L'arrivo di Oltre la Luce sarà accompagnato dal lancio del programma DCV di Destiny 2, il sistema escogitato da Bungie per riorganizzare i contenuti accessibili nel Sistema Solare del loro FPS sci-fi in funzione dell'ingresso delle nuove attività del prossimo DLC e delle espansioni future.

Dopo il lancio di Oltre la Luce, gli utenti di Destiny 2 che acquisteranno l'ultimo DLC e che possiedono anche le precedenti espansioni potranno perciò accedere alle destinazioni di Europa, Cosmodromo, Luna, Riva Contorta, Città Sognante, Zona Morta Europea e Nessus, oltre all'immancabile Torre e alle mappe del Crogiolo. In ciascuna di queste aree sarà possibile intraprendere delle missioni inedite per poter sbloccare i nuovi elementi di equipaggiamento con cui potenziare ulteriormente il proprio Guardiano.

Prima di lasciarvi al trailer in apertura d'articolo, ricordiamo a tutti gli appassionati di Destiny 2 che Oltre la Luce sarà disponibile dal 10 novembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e Xbox Series X e S, oltreché su PlayStation 5 per il lancio della console nextgen di Sony, atteso in Italia per il 19 novembre. Sulle nostre pagine trovate lo speciale su Destiny 2 Oltre la Luce e l'arrivo dell'oscurità.