Destiny 2 Oltre la Luce: arrivano le sfide stagionali, a breve un nuovo trailer

Da poche ore è apparso sul sito ufficiale di Destiny 2 Oltre la Luce un nuovo Settimanale di Casa Bungie, all'interno del quale il team ha svelato alcune delle principali novità in arrivo con la prossima stagione sia in termini contenuti che di bilanciamento.

Il principale cambiamento in arrivo con la nuova stagione consiste nell'implementazione delle sfide stagionali, le quali andranno a rimpiazzare le vecchie taglie settimanali. L'intento di Bungie è quello di contrastare la FOMO e con questo sistema sarà quindi possibile non perdersi alcun tipo di sfida settimanale. Ogni sette giorni la pagina dedicata a queste sfide verrà aggiornata con una nuova pagina e i giocatori potranno completare sia le nuove missioni che quelle relative alle settimane precedenti in maniera simile a quanto avviene in Fortnite Capitolo 2 ed altri titoli a supporto continuo. Gli sviluppatori hanno inoltre aumentato sensibilmente il quantitativo di Polvere Luminosa che si può ottenere con le sfide e con i livelli del Pass Stagionale, in modo che tutti possano ottenere le armature dell'Eververse e gli altri contenuti proposti settimanalmente. Completando tutte le sfide settimanali, le taglie dei vendor e i livelli del pass si potranno quindi ottenere circa 35.000 unità di Polvere Luminosa. Ad accompagnare queste piccole novità troviamo anche una lunga serie di modifiche al funzionamento alle armi, tra le quali troviamo la riduzione del rinculo per chi gioca con mouse e tastiera: con il prossimo update il rinculo di fucili automatici, fucili da ricognizione, fucili a impulsi, mitragliatrici, cannoni portatili e mitragliette sarà paragonabile a quello che si ha utilizzando un controller.

Nel lungo post, nel quale trovate ogni singolo cambiamento in arrivo per le armi, viene inoltre confermato per il prossimo 2 febbraio 2021 l'arrivo di un nuovo trailer attraverso il quale Bungie svelerà al pubblico la nuova stagione, il cui nome è ancora sconosciuto.

