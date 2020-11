Destiny 2 Oltre la Luce in arrivo: preload disponibile in anticipo su PS4 con PS Plus

Ormai da diverse settimane, il team di Bungie si sta preparando a lanciare i nuovi contenuti per la propria produzione sci-fi, con i preload di Destiny 2 Oltre la Luce che avrebbero dovuto prendere il via a partire da lunedì 9 novembre.

Sembra tuttavia che la software house abbia deciso di riservare al pubblico una piccola sorpresa, abilitando il download del nuovo aggiornamento in anticipo. A riferirlo è Forbes, che conferma l'attivazione del preload di Destiny 2: Oltre la Luce per i giocatori attivi su PlayStation 4 e in possesso di un abbonamento a PlayStation Plus attivo. In particolare, è al momento possibile scaricare circa 59 GB, per un update che complessivamente dovrebbe attestarsi sui circa 70 GB.



La scelta di anticipare il download per i giocatori PS Plus sarebbe stata determinata dalla volontà di Bungie di provare ad alleggerire il carico previsto per i server di gioco in occasione del lancio di Destiny 2: Oltre la Luce. Il preload anticipato, riferisce la software house, dovrebbe essere attivo esclusivamente per gli utenti che hanno abilitato la funzione di aggiornamento automatico dei titoli. La redazione di Forbes riferisce tuttavia di come la procedura risulti attivabile anche manualmente.



In chiusura, ricordiamo ad ogni modo che per il lancio dei nuovi contenuti, i server di Destiny 2 saranno offline per 14 ore in prossimità del lancio di Oltre la Luce.