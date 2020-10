Destiny 2 Oltre la Luce: Bungie punta a 'restituire il feeling' del primo capitolo

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di EDGE, il Game Director di Bungie Luke Smith ha fornito ulteriori dettagli su Destiny 2 Oltre la Luce e spiegato che, a partire da questa attesa espansione, la software house americana punterà a "restituire il feeling" del primo capitolo della saga FPS.

Nel corso dell'intervista, Smith si riallaccia alle informazioni condivise dai video sul potere della Stasi di Oltre la Luce per spiegare che "ciò che stiamo cercando di fare con la Stasi e l'Oscurità è di offrirvi più libertà come giocatori. C'è tutto un nuovo meta che stiamo creando sulla dicotomia tra Luce e Oscurità, ma ci sarà anche un'altra componente che si baserà sulla libertà e sul concetto di 'Questo è il mio Guardiano, ce ne sono molti come lui ma questo è il mio!'. Penso quindi che stiamo cercando di tornare al feeling di Destiny 1, ma aggiornandolo con tutti i sistemi e gli elementi che caratterizzano oggi Destiny 2".

Quanto ai profondi cambiamenti che avverranno con l'accantonamento di diverse attività e destinazioni della storia originaria con il programma DCV di Destiny 2, l'alto rappresentante di Bungie dichiara che "non so se riusciremo mai a fornire un bilanciamento completamente giusto per il gameplay e i contenuti, a causa della grande diversità della nostra base di giocatori. Non abbiamo un fan canonico di Destiny 2, i dati che raccogliamo ci dicono che Destiny 2 ha una fanbase estremamente diversificata, più di qualsiasi videogioco che abbiamo mai visto. La verità è che lavorare su Destiny è un qualcosa che ti spinge a cambiare i tuoi piani in corso d'opera. Molte volte non importa ciò in cui crediamo o quale fosse la nostra strategia iniziale, ma dare l'opportunità a tutti i membri del nostro team di lavorare al massimo delle loro possibilità con il tempo che abbiamo a disposizione".

Il lancio di Destiny 2 Oltre la Luce è atteso per il 10 novembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e Xbox Series X e S, con la versione PlayStation 5 prevista per il 19 novembre.